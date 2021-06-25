Общество

150 жителей Псковской области скончались от коронавируса в 2020 году

150 жителей Псковской области скончались от коронавируса в 2020 году. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За шесть месяцев этого года в два раза увеличилась смертность, и это при том, что сегодня у врачей есть методика лечения заболевания. Это говорит о том, что болезнь носит непредсказуемый характер», - подчеркнул омбудсмен.

Дмитрий Шахов призвал граждан серьезнее относится к своему здоровью и прививаться от COVID-19. Однако перед вакцинацией он посоветовал выяснить восприимчивость организма к компоненту вакцины - насколько «организм будет адекватно реагировать на прививку». Он напомнил, что у человека есть право отказаться от прививки по различным основаниям.



По словам Дмитрия Шахова, в докладе за прошлый год содержится большая статистическая информация, исходя из которой 20% случаев заболевания коронавирусом жителей Псковской области проходили бессимптомно. «В основном, это дети. Бывали случаи, когда дети болеют бессимптомно, а родители, наоборот, попадают в больницу в тяжелом состоянии», - заметил гость студии.