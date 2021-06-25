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Общество

Tele2 и ПсковГУ определили победителей стипендиальной программы

25.06.2021 14:21|ПсковКомментариев: 0

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги стипендиальной программы для студентов Псковского государственного университета. Студенты разрабатывали проекты бизнес-решений под задачи оператора. Победители разделили между собой призовой фонд в 200 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Стипендиальная программа Tele2 и ПсковГУ проводится в рамках соглашения. В программе могли принять участие студенты всех специальностей как в команде, так и индивидуально. Участникам стипендиальной программы необходимо было подготовить проекты, касающиеся различных сфер бизнеса: развитие клиентского сервиса, создание инновационного продукта в сфере мобильных приложений, продвижение бренда. Также учащиеся имели возможность выйти на конкурс со своей темой исследования.

Конкурс проходил в два этапа: на первом члены экспертной комиссии отобрали 10 перспективных проектов, на втором прошла публичная защита проектов, по итогам которой представители Tele2 и преподаватели ПсковГУ определили трех призеров.

Победителем стал Сергей Зуев, студент магистратуры Института инженерных наук ПсковГУ. Его проект предлагает ввести системы мобильных бонусов для студентов за хорошую учёбу. Второе место занял проект «Wi-Fi Tele2 для студентов» Елизаветы Замуруевой, презентацию которого для членов жюри провёл Роман Бухарев, студент Института математического моделирования и игропрактики. «Бронзу» конкурса взял студент Института инженерных наук Владимир Пучков с проектом мобильного интерфейса для учащихся ПсковГУ на базе приложения Tele2.

Жюри оценивало оригинальность идеи, степень её проработки, актуальность проекта, возможность реализации. Победители получили стипендиальную поддержку 100 000 рублей за первое место, 60 000 рублей за второе, 40 000 рублей за третье место.

«Поздравляю победителей программы, студентов, которые показали хорошие результаты на защите проектов. Ребята продемонстрировали ответственность и большую вовлеченность. Мы заметили, что молодое поколение умеет анализировать потребности и последовательно формировать продукт под запрос целевой аудитории. Мы надеемся и в дальнейшем сотрудничать с ВУЗом, чтобы поддерживать реализацию новых идей и молодых специалистов», - отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Теги: #бизнес #студенты #теле2
Источник: Псковская Лента Новостей
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