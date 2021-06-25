Общество

Псковичи жалуются на траву по пояс в сквере на проспекте Энтузиастов

Псковичи недовольны работами по содержанию парка на проспекте Энтузиастов в Пскове, который теперь носит название «Сквер пограничников. Как сообщается в группе «Микрорайон «ЗВЕЗДНЫЙ» - Псков» в соцсети «ВКонтакте», трава там выросла уже по пояс, асфальтовые дорожки грязные.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева, «Сквер пограничников» до сих пор не принят в эксплуатацию из-за различных замечаний к работам по благоустройству.

Подрядчик, который выполнял благоустройство, по контракту не обязан косить траву. «Контракт был заключен на определенный период, не предполагали, что подрядчик занятый на благоустройстве затянет его настолько долго», - пояснила Татьяна Алексеева. Поручить эту работу организации, которая занята обслуживанием парков и скверов, нельзя - это будет считаться вмешательством в строительный процесс.

Поэтому сейчас ведется претензионная работа с участием комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.