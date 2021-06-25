Общество

Псковский губернатор об эпидситуации: Ближайшие недели будут крайне тяжелыми

Эпидситуация в Псковской области, как и во всей стране, продолжает ухудшаться. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своем видеообращении к жителям региона, размещенном в инстаграм-аккаунте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Динамика распространения коронавируса растет. Новые мутировавшие штаммы меняют клиническую картину заболевания. Они развиваются быстрее и сильнее бьют именно по молодым. По всем прогнозам, ближайшие недели будут крайне тяжелыми. Уже сейчас в некоторых регионах ситуация ухудшилась настолько, что приходится заново перепрофилировать неинфекционные медучреждения. А, например, в Бурятии в среду объявили локдаун до улучшения эпидситуации. Это тревожные тенденции, которые требуют бдительности и решимости от каждого из нас», - сказал глава региона.

Он подчеркнул: «Мы вместе должны сделать все необходимое, чтобы совместными усилиями сохранить здоровье жителей региона, сохранить нашу экономику и рынок труда».

Без массовой вакцинации, по его словам, эпидситуация в регионе будет становится все хуже и хуже. «Это медицинский факт», - заключил Михаил Ведерников.