Общество

«Не повод ходить в каске»: губернатор оценил вероятность заражения COVID-19 привитых псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил, зачем проходить вакцинацию от коронавируса, если все равно можно заболеть: Свою точку зрения он высказал в рамках видеообращения к жителям региона, опубликованного в инстаграм-аккаунте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прививка достаточно надежно защищает от тяжелого течения заболевания. И это ее главное предназначение. Но и шансы заболеть тоже существенно снижаются. Не так давно были озвучены данные, что в Коммунарке в Москве на 1,5 тысячи заболевших приходится всего два вакцинированных пациента. Это доли процента. Шанс того, что на голову с крыши не прилетит кирпич, тоже никогда не равен нулю. Однако это не повод все время ходить в строительной каске», - сказал Михаил Ведерников.