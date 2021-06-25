Общество

Привитым от коронавируса псковичам нужно носить маски - губернатор

Соблюдать противовирусные меры должны все, в том числе и прошедшие вакцинацию от коронавируса. «Привитый человек, так же, как и вакцинированный, может переносить вирус», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, размещенном в инстаграм-аккаунте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Поэтому обязательное ношение масок в общественных местах никто не отменял. Видите нарушение — делайте замечание, требуйте исполнения. Добавлю, это и вопрос взаимного уважения друг к другу. Носите маски, берегите свое здоровье и здоровье окружающих», - призвал глава региона.

В продолжение темы он заметил, что осознанно отказываясь от вакцины, люди подвергают риску окружающих. «Поэтому, если вы планируете активно участвовать в общественной жизни, активно перемещаться, и не вакцинированы, тогда вам систематически нужно будет делать ПЦР-тест. Безусловно, это придется делать за свой счет. И это будет честно по отношению к окружающим», - сказал Михаил Ведерников.