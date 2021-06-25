Общество

Обвинение завершило оглашать в суде материалы по делу Михаила Гавунаса

Сегодня, 25 июня, в Псковском городском суде продолжились слушания по уголовному делу в отношении Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере, и Льва Саляева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура продолжила оглашать материалы дела. Акцент в речи государственного обвинителя был сделан на оценочной стоимости активов «Псковпищепрома» и «Псковалко» в конце 1990-х годов. Отдельное внимание прокурор уделил подозрениям в аффилированности ряда коммерческих фирм с Михаилом Гавунасом, в том числе компании Blue Marin Holdings LTD, работающей в юрисдикции Сейшельских островов.

По завершении оглашения материалов дела обвинение предложило перейти к исследованию вещественных доказательств. Судья предложила отложить заседание на 1 июля, когда обвинение перейдет к представлению вещественных доков по делу.

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Напомним, 19 марта Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере, и Льва Саляева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Михаилу Гавунасу инкриминируются мошеннические действия, связанные с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннические действия, связанные с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также склонение неустановленного лица к изготовлению данного документа.

Михаил Гавунас находился под следствием 8 лет. Дело несколько раз возвращалось в следственный комитет для устранения нарушений.