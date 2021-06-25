Общество

Николай Козловский рекомендовал великолучанам пройти вакцинацию от COVID-19

Глава Великих Лук Николай Козловский рекомендовал жителям города пересмотреть взгляды на вакцинацию от коронавируса и пройти ее. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Уважаемые земляки! Призываю вас строго соблюдать все действующие санитарные правила: социальную дистанцию, масочный режим и искренне рекомендую пересмотреть свои взгляды на вакцинацию и пройти ее как можно скорее», - отметил он.

Глава города напомнил, что пункт вакцинации работает в торговом центре «Апельсин» до 20.00 в рабочие дни и до 14.00 в выходные. Также можно сделать прививку в городской поликлинике №1 по предварительной записи.

На данный момент город получил 7 836 доз вакцины для первой аппликации и столько же для второй. По состоянию на утро 25 июня против коронавирусной инфекции вакцинировали в общей сложности: первой аппликацией – 7 164 человека и 5600 – двумя аппликациями, рассказал Николай Козловский.

Он указал на то, что этих цифр недостаточно для формирования массового иммунитета. «Только массовая вакцинация, проведенная в сжатые сроки, сделает ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекцией управляемой и, в конечном счете, поможет остановить эпидемию», - подчеркнул Николай Козловский.

За последние семь суток прирост пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» составил 53 человека, что практически вдвое больше, чем в предыдущую неделю, продолжил он.

«В великолукском филиале областной инфекционной больницы еще в понедельник число свободного коечного фонда достигло своего лимита. Причем, большая часть пациентов попала в инфекционную больницу после посещения мегаполисов или контактов с родственниками, которые приехали из крупных городов», - добавил Николай Козловский.