Общество

Вопрос строительства пандусов на мосту у плотины в Великих Луках решат в ходе реконструкции набережной

Вопрос строительства пандусов на мосту у плотины в Великих Луках решат в ходе реконструкции набережной. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Этот вопрос будет решен в ходе реализации проекта реконструкции набережной. С двух сторон будут построены современные, удобные для использования пандусы», - рассказал он.

Кроме того, Николай Козловский отметил, что реализация проекта реконструкции набережной Ловати «будет весомым вкладом в развитие туристического комплекса Великих Лук и даст новые перспективы развития городу в целом».

«Проект позволит создать полноценную современную туристическую инфраструктуру, - сказал Николай Козловский. - Обеспечивающая инфраструктура в данном случае – это целый комплекс сооружений, инженерных и коммунальных сетей, дорог, предприятий индустрии туризма – то есть все, что создает условия для комфортного пребывания туристов и кроме того обеспечивает досуг горожан. Это поможет привлечь в наш город туристов, а значит, обеспечит дополнительные поступления в бюджет города, которые пойдут на развитие социальной сферы и обеспечение социальных гарантий».