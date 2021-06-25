Общество

Муниципальные предприятия Пскова активно подключились к вакцинации от COVID-19

Муниципальные предприятия «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал» активно подключились к кампании по вакцинации своих работников от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«Администрация города Пскова еженедельно проводит мониторинг по ситуации с вакцинацией от COVID-19 в подведомственных организациях и учреждениях, - говорится в сообщении. - На сегодняшний момент активно подключились к прививочной кампании два самых крупных муниципальных предприятия: "Псковские тепловые сети", где уже привито порядка 25% сотрудников, и МП "Горводоканал", где два компонента вакцины поставили более ста сотрудников, еще порядка 80 планируют вакцинироваться в ближайшее время».

Кроме того, 24 июня поставили прививки все сотрудники футбольного клуба «Псков» - порядка 40 человек.

Пройти вакцинацию от COVID-19 в Пскове можно в поликлинике по месту жительства, а также в торговых центрах «Акваполис», «Империал» и «Фьорд Плаза». Также по инициативе работодателя, сотрудники могут пройти вакцинацию на рабочем месте.