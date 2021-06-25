Общество

«Акценты» Донецкого: Партийный старт, страсти по вакцинации и «Большие гастроли»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«На низком старте». Партии утверждают списки кандидатов на выборы в федеральный и региональный парламенты.

Сравнение с Холокостом. В соцсетях продолжается бурное обсуждение принудительно-добровольной вакцинации.

От Чехова до Уильямса. В Пскове начались гастроли Астраханского драматического театра.

Давно мы в наших обзорах не обращались к теме выборов. Потому как всё вроде ясно без лишних слов: 84 дня осталось до «дня Д», а никакой интриги не намечается. Несистемная оппозиция подавлена и загнана под коврики. О пресловутом «умном голосовании» а-ля Навальный, похоже, можно забыть. Результат заранее предсказуем, разница только в персоналиях: кто у «партии власти» выбыл, кто продолжит свою многолетнюю карьеру в органах представительной власти.

То есть, в кампании 2021 года, по существу, будут участвовать только системные мастодонты – ЕР, КПРФ, ЛДПР, слегка обновленная СР – ЗП с писателем и телеведущим Захаром Прилепиным на позиции фронтмена, хотя, в принципе, каждый политический деятель обязан быть фронтменом, то есть ярким, умеющим произносить зажигательные речи, способным увлечь за собой персонажем. По факту 95% - это статисты, хорошо, если специалисты в юридической науке, что важно для законодательной деятельности, но фамилии большинства этих людей нам не знакомы. На слуху все те же – Жириновский, Зюганов, Миронов и Ко. Список недлинный.

Да, есть еще некие «Новые люди», которые мечтают набрать 5% и попасть в Госдуму, но об этом мечтают и в «Яблоке». Думается, предел мечтаний для них 3%, то есть появление очень важной опции госфинансирования. Вот, собственно, и вся «интрига». Негусто. Разумеется, в каких-то отдельных избирательных округах ситуация будет развиваться интересней, но это зависит от того, кто наблюдает. Помните, известную пословицу «Красота в глазах смотрящего». Ее вполне можно переиначить на «интерес в глазах смотрящего». Например, мы знаем, что главный псковский яблочник Шлосберг намерен идти по Ховринскому округу столицы. Вот волей-неволей наши взгляды привлечет далекое Ховрино. Как там Шлосберг? Жив, курилка? И всё.

У ЕР, судя по всему, всё на мази. Механизмы проверены и смазаны. Накануне состоялась конференции регионального отделения «Единой России», на которой тайным голосованием утвердили списки. Официально это звучит так: списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания VII созыва по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Напомню для тех, кто, быть может, забыл или не знал: состав ПОС сократился до 26 депутатов, 13 будут выбраны по спискам, и еще 13 по кругам.

Так вот, всех претендентов от ЕР мы теперь знаем. Верхушку списка возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На второй позиции – председатель генсовета партии и экс-губернатор Псковщины Андрей Турчак, на третьей – председатель Собрания Александр Котов; на четвертой – главврач инфекционной больницы Анастасия Повторейко; на пятой - ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев. О прочих предвыборных новостях читайте раздел «Политика» на Псковской Ленте Новостей, а я закругляюсь с этой темой: впереди два с половиной месяца избирательной кампании, если вы собираетесь идти голосовать, - наблюдайте. Вдруг возникнет что-то интересное, из ряда вон выходящее? Как возникнет, сразу расскажу.

И я продолжаю. Поистине зубодробительной темой добровольно-принудительной вакцинации, которая стала прямо-таки территорией свещенной войны в соцсетях. Антипрививочники и антипрививочники схлестнулись в жестокой бойне и в выражениях не стесняются. На этой неделе немного досталось и мне, когда я написал о казусе артиста Бероева, в публичном выступлении на церемонии «ТЭФИ» приравнявшим дискриминацию непривитых к Холокосту.

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Повторяться не стану, Бероев, по-моему мнению, слегка ошизел в атаке (ну вы поняли, какой глагол я хотел употребить, опять Роскомнадзор), и в принципе Бероев не прав. Прививка – это не выбор каждого, а общее, коллективное дело. Пандемия и меры борьбы с ней – это не геноцид, и даже не сегрегация черных в южных штатах Америки во времена оно. Объективно разделение есть, но на то и существует государство, которое, как мы знаем, аппарат подавления, чтобы отвечать на вызовы времени. Вот оно и отвечает, как умеет. Гибридно, часто алогично (в ресторанах нельзя, а в метро можно), по-дурацки: мы до сих пор все ходим в масках на подбородках, редкий человек напялит ее до глаз. Тем более в такую жару.

Но вот тут уж точно – другого государства у нас на вас нет. Правильно, неправильно действовали чиновники, поймем года два-три спустя, когда, хочется верить, все кончится. А сейчас ковид атакует, и надо обезопасить тех, кто все-таки планирует привиться в ближайшее время. Пусть они сделают прививки, и ковид их пронесет. Все остальные могут топить за Бероева.

Я уже понял, что никакие аргументы тут не работают. Каждый слышит только себя. Много каких-то экзистенциально обиженных людей. Споры бессмысленны. Поэтому я решил сделать каминг аут: всё! Выступать в СМИ на тему ковида и вакцинации не перестану, такая уж у меня вредная работа, а вот вступать в полемику в соцсетях больше не буду. Ну его, себе дороже. Поберегу нервы. Только процитирую Есенина: «Что ж вы ругаетесь, дьяволы? Иль я не сын страны?»

И я завершаю. Главное культурное событие недели это, конечно, гастроли на псковской сцене труппы Астраханского драматического театра под руководством Александра Огарева. Вчера псковичи увидели «Татуированную розу» по пьесе Теннесси Уильямса, впереди – еще четыре спектакля. Сегодня «Отель двух миров» по пьесе популярного на Западе французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта, завтра, в субботу, два спектакля: «Волшебное кольцо» по сказу Шергина и популярному мультфильму для детей и их родителей и водевиль «Огонь страстей желанных» по маленьким пьесам Чехова. И завершатся гастроли спектаклем «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского писателя Юноса Хомери.

«Татуированную розу» и «Вдох-выдох» поставил худрук Астраханского театра Александр Огарев. Оценив эти работы, можно сделать предположения о том, какой будет одна из следующих премьер нашего театра. Дело в том, что Огарев ставит на псковской сцене «Лысую певицу» Эжена Ионеско, быть может, самую известную и популярную пьесу мирового театра абсурда. Здесь важно знать, что Александр Огарев – ученик знаменитого режиссера-экспериментатора и театрального педагога, основателя московского театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева.

То есть Огарев так или иначе исповедует так называемый «театр идей». В чем смысл такого театра по «Татуированной розе» было трудно понять, а вот «Вдох-выдох», как обещают театральные критики, должен продемонстрировать принципы «Школы драматического искусства» во всей своей художественной полноте и реализации. Поэтому, ждем. Ну, и понятно, что все познается в сравнении, и гастроли театра из другого провинциального города всегда позволяют несколько иначе взглянуть на свой провинциальный театр, посмотреть на него как бы со стороны, - для зрителя, влюбленного в театр, это всегда важно.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий