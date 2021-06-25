Общество

Котлован на улице Народной в Пскове будет ликвидирован

Котлован на улице Народной, 4А будет ликвидирован при содействии властей города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской Думы, глава Пскова Елена Полонская совместно с главой администрации города Александром Братчиковым встретились с жителями домов №№ 2,4,4А по улице Народной.

На данном участке несколько лет назад посреди двора началось несогласованное с администрацией города строительство многоквартирного дома. Хотя изначально территория предназначалась для обустройства детской площадки, парковки. В итоге собственник земельного участка ООО «Альтаир» вырыл котлован под строительство МКД и обнес участок забором.

Власти города совместно с областью проделали большую работу, в результате которой получилось внести изменения в Генплан города: зону многоэтажной застройки данной территории перевели в зону рекреации. Теперь возведение крупных сооружений здесь не предвидится.

Следующим этапом будет демонтаж забора и засыпка котлована.

«История длиною в 5 лет наконец-то движется к своему логическому завершению. В ближайшее время работы будут начаты. Держим вопрос на контроле», - отметила глава Пскова.