Общество

В пяти районах Псковской области продолжается ликвидация последствий урагана

В пяти районах Псковской области продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. В Администрации Псковской области в связи с вновь возникшим атмосферным фронтом накануне поздно вечером состоялось экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области.

Неблагоприятные погодные условия продолжают наносить ущерб электросетевому комплексу региона. По состоянию на 22:00 часа наиболее уязвимыми остаются Великолукский и Усвятский районы, город Великие Луки. Специалисты электросетевых компаний, действующих в регионе, устанавливают места повреждения линий электропередачи и организуют их восстановление.

В Куньинском, Себежском, Пустошкинском, Дновском, Новоржевском районах продолжаются работы по ликвидации последствий урагана.

К устранению последствий привлечены более 100 бригад, в том числе из соседних регионов.