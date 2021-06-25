Общество

18 объектов движимого и недвижимого имущества должников попало под арест

Судебные приставы УФССП России по Псковской области провели проверки должников, у которых накопился долг за тепло, свет и другие коммунальные услуги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе проверки должников судебными приставами-исполнителями регионального ведомства было отработано около 3,7 тыс. исполнительных производств, в которых должники систематически не платят за услуги ЖКХ.

По итогам мероприятия 84 исполнительных производства на сумму свыше 570 тыс. рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями УФССП России по Псковской области было произведено 18 арестов имущества должников. Под арест попало 16 автотранспортных средств и 2 объекта недвижимого имущества (доли в квартирах).

Взыскано или предоставлено сотрудникам органа принудительного исполнения платёжных документов на сумму свыше 550 тыс. рублей.

195 должников за неуплату услуг ЖКХ получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю на приём.

Отметим, что за пять месяцев 2021 года судебными приставами-исполнителями УФССП России по Псковской области взыскано и перечислено предприятиям ЖКХ более 61 миллиона рублей задолженности.