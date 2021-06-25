Тонувший в реке Великой в Пскове ребенок скончался в реанимации

Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области

Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун

3 человека умерли за сутки в Псковской области от коронавируса

Дожди и грозы ожидаются в Пскове и Великих Луках сегодня

В Псковской области выявили случай заболевания ребенка коронавирусом в детском лагере

В Псковской области выявили случай заболевания ребенка коронавирусом в детском лагере

Общество

Дожди и грозы ожидаются в Пскове и Великих Луках сегодня

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

26 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр, в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы, сообщает. Ветер западных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура днем +24+29, ночью +13+18. В Пскове кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура днем +26+28, ночью +15+17. В Великих Луках кратковременный дождь, гроза. Температура днем +27+29, ночью +16+18.