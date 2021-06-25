Дожди и грозы ожидаются в Пскове и Великих Луках сегодня

26 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр, в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы, сообщает. Ветер западных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура днем +24+29, ночью +13+18.
В Пскове кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура днем +26+28, ночью +15+17.
В Великих Луках кратковременный дождь, гроза. Температура днем +27+29, ночью +16+18.