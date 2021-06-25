Общество

Губернатор встретился с победителями грантового конкурса «Территория Смыслов»

В преддверии Дня молодежи губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями молодежных движений и победителями грантового конкурса «Территория Смыслов». Как сообщил губернатор в субботу в своем инстаграм-аккаунте, встреча прошла на территории творческого пространства «Лофт».

«В регионе60 уже сформировался мощный костяк активистов, которые своими действиями преображают область, создавая всё новые проекты, заражая своим энтузиазмом друзей и сверстников.

Хороший показатель: после «Территории Смыслов» мы уже посадили почти 60 тыс деревьев, и всё это исключительно благодаря инициативности неравнодушных людей, которым понравилась озвученная идея «зеленой области»», - сообщил Михаил Ведерников.

«Обсудили с авторами проект Умного Тура (тот самый, который победил на форуме Территории Смыслов) – предложил добавить в него новые туристические маршруты: деревню Самолва, где скоро появится мемориал в честь Александра Невского, а также поселок Идрица, где будет установлен знак «Зарождение Знамени Победы». Затронули вопросы действующих ограничений, возвращения очного формата наших форумов, необходимость вакцинации и многое другое. В завершение вручил участникам встречи благодарственные письма президента РФ и Росмолодежи. Это заслуженное признание заслуг наших ребят, поздравляю!», - написал губернатор.

«Я честно говоря, когда встречаюсь с Росмолодежью, неловко себя чувствую, нас очень сильно хвалят», - поделился губернатор на встрече. По его словам, акьтивная работа с молодежью дает возможность привлекать в регион дополнительные ресурсы. Нам верят доверяют серьезные проекты», - сказал он.