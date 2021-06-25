Общество

Первым выпускникам Псковского кадетского корпуса вручили аттестаты

В субботу, 26 июня, у Могилы Неизвестного солдата состоялось торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании первым выпускникам Псковского кадетского корпуса. В этом году его окончили 24 юноши, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова. Создан кадетский корпус в 2016 году на базе лицея «Развитие».

В церемонии вручения принял участие глава администрации города Пскова Александр Братчиков. «Уважаемые кадеты, дорогие ребята, сегодня вы получите аттестаты. Вы огромные молодцы, вы достигли высоких результатов. Я хочу поблагодарить педагогов, которые смогли вам многое дать. Я хочу поблагодарить родителей, которые воспитали вас. Желаю, чтобы у вас все получалось. В добрый путь!» - отметил он во время своего выступления.

Директор лицея «Развитие» Наталья Волкова также обратилась к воспитанникам учебного учреждения и поздравила выпускников кадетского корпуса с праздником: «Вы не только первый выпуск кадетских классов, вы - юбилейный 50-ый выпуск лицея «Развитие». Дорогие выпускники, перед вами много дорог. Не оглядывайтесь назад, идите только вперед! С праздником вас, дорогие ребята!».

Наталья Волкова поблагодарила педагогов лицея за их труд, главу администрации города Александра Братчикова за создание условий, которые помогают школьникам достойно сдавать единый государственный экзамен, а также за его активное участие в жизни лицея. Отдельные слова благодарности были обращены руководству 76-ой десантно-штурмовой дивизии за содействие в организации образовательного процесса для ребят, благодаря которому они становятся гордостью школы.

Командир 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин поздравил псковских кадетов с знаменательным событием.

«Ребята, от всего сердца желаю вам сохранить добрые дружеские отношения, которые закладывали в вас ваши преподаватели, воспитатели, родители. Успехов вам. Дерзайте! В добрый путь, выпускники!» - пожелал генерал-майор Сергей Чубарыкин.

С поздравлениями перед псковскими кадетами выступил председатель Совета ветеранов 76-ой десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов. Он с радостью отметил, что среди воспитанников большинство решили связать свою жизнь со службой. «Я от всей души желаю вам дальнейших успехов в вашей жизни, успешного поступления и учебы в тех заведениях, которые вы на сегодняшний день выбрали. Всего вам самого доброго!» - сказал он.

В рамках торжественного мероприятия кадет-выпускник 11К класса Виталий Турчин выступил с ответным словом. «От всего сердца хотелось бы поблагодарить в первую очередь учителей, офицеров-наставников, администрацию лицея и всех, кто причастен к развитию кадетского корпуса. Спасибо вам большое за все труды, которые в нас вкладывали, за знания, надежду. Мы постараемся их оправдать. Желаю вам крепкого здоровья на многие годы» - поблагодарил всех Виталий Турчин.

Директор лицея «Развитие» Наталья Волкова вручила медаль Олимпиева, учрежденную школьным приказом в память о выпускнике учебного учреждения Андрея Олимпиева, погибшего при исполнении на Северном Кавказе в 1995 году. В этом году ее удостоен кадет Михаил Масленников. Председатель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Андреев вручил памятные подарки отличившимся за годы обучения кадетам.

В завершении церемонии кадеты и участники мероприятия возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

После этого выпускники Псковского кадетского корпуса прошли торжественным маршем у монумента.