Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сохраним планету вместе
«Зенча» идем на завод
БОПЭТ цифры и факты
президент наградил руководителя «Псковстройпроекта»
Модно и практично
Компьютерная академия «ШАГ» - возможности для будущего
Профсоюзный акцент
Ужин на свежем воздухе
Планово и без рисков
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
чем занять ребенка летом
 
 
 
ещё Общество 25.06.2021 12:0711 В Псковской области выявили случай заболевания ребенка коронавирусом в детском лагере 26.06.2021 16:260 В ближайшие 3 часа по Псковской области ожидаются грозы с усилением ветра 26.06.2021 14:260 Губернатор встретился с победителями грантового конкурса «Территория Смыслов» 26.06.2021 14:080 27 июня в Псковской области ожидаются грозы 26.06.2021 12:230 Депутат Александр Козловский принимает участие в субботнике по ликвидации последствий урагана в Великих Луках 26.06.2021 11:540 Дожди и грозы ожидаются в Пскове и Великих Луках сегодня
 
 
 
Самое популярное 24.06.2021 11:3111 Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун 25.06.2021 10:293 Тонувший в реке Великой в Пскове ребенок скончался в реанимации 25.06.2021 12:469 Новый ресторан открылся в Пскове 24.06.2021 02:333 Двухэтажный дом сгорел в Борисовичах. ВИДЕО 24.06.2021 16:290 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области закончится 30-градусная жара
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В ближайшие 3 часа по Псковской области ожидаются грозы с усилением ветра

26.06.2021 16:26|ПсковКомментариев: 0

ГУ МЧС России по Псковской области опубликовало предупреждение о неблагоприятном явлении. 26 июня в 15.40 от псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении.

«В ближайшие 3 часа по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы 15-18 м/сек», - сообщили синоптики.

Рекомендации для населения при грозе:

Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

При сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?
В опросе приняло участие 1143 человека
26.06.2021, 16:530 Всю ночь устраняли завалы деревьев на дорогах в 10 районах Псковской области 26.06.2021, 16:260 В ближайшие 3 часа по Псковской области ожидаются грозы с усилением ветра 26.06.2021, 16:120 В ВОЗ заявили о безопасности вакцинации при любом уровне антител 26.06.2021, 15:410 Тело утонувшего 6 дней назад в Новоржевском районе мужчины не найдено
26.06.2021, 15:110 Утвержден список кандидатов от КПРФ на выборы в Псковское областное Собрание депутатов 26.06.2021, 14:520 Полиция просит опознать подозреваемую в хищении в Великих Луках 26.06.2021, 14:360 Псковский ансамбль «Сказ» отправился в Дагестан на фестиваль «Горцы» 26.06.2021, 14:260 Губернатор встретился с победителями грантового конкурса «Территория Смыслов»
26.06.2021, 14:080 27 июня в Псковской области ожидаются грозы 26.06.2021, 13:510 Стали известны подробности о гибели водителя в столкновении двух «семерок» на трассе Псков - Гдов 26.06.2021, 13:290 Мужчина утонул в Дновском районе 26.06.2021, 13:200 Традиционная регата по академической гребле проходит в Пскове
26.06.2021, 12:481 Определен поставщик услуги по капитальному ремонту второй части улицы Фабрициуса в Пскове 26.06.2021, 12:230 Депутат Александр Козловский принимает участие в субботнике по ликвидации последствий урагана в Великих Луках 26.06.2021, 12:130 «Заправочный» хулиган задержан в Великих Луках 26.06.2021, 11:540 Дожди и грозы ожидаются в Пскове и Великих Луках сегодня
26.06.2021, 11:322 3 человека умерли за сутки в Псковской области от коронавируса 26.06.2021, 11:311 Энергетики восстановили электроснабжение 2256 населенных пунктов Псковской области 26.06.2021, 11:070 В Великих Луках устраняют последствия урагана. ФОТО 26.06.2021, 10:530 Псковские десантники на учениях преодолели водную преграду. ФОТО
26.06.2021, 10:272 Антон Минаков будет баллотироваться по одномандатному избирательному округу в Госдуму РФ 26.06.2021, 10:150 В пяти районах Псковской области продолжается ликвидация последствий урагана 26.06.2021, 09:580 Пьяный водитель повторно встретился полицейским в Усвятах 26.06.2021, 09:380 Пскович на «Ауди» столкнул с дороги «Фольксваген» под Великими Луками
26.06.2021, 09:154 Котлован на улице Народной в Пскове будет ликвидирован 26.06.2021, 08:550 МВД решило обязать мигрантов подписывать «соглашение о лояльности» 26.06.2021, 08:150 Штраф назначили директору компании за ненадлежащее содержание домов в Гдове 26.06.2021, 01:047 Михаил Ведерников назвал количество пострадавших от стихии в Псковской области
26.06.2021, 00:532 Певица Татьяна Буланова примет участие в выборах в Госдуму 26.06.2021, 00:310 В США убившему афроамериканца экс-полицейскому дали 22,5 года тюрьмы 25.06.2021, 23:572 Александр Козловский о съезде «Единой России», предвыборной программе и встрече с президентом 25.06.2021, 23:460 Дерево упало на людей в Великих Луках
25.06.2021, 23:380 Вопрос строительства пандусов на мосту у плотины в Великих Луках решат в ходе реконструкции набережной 25.06.2021, 23:200 Муниципальные предприятия Пскова активно подключились к вакцинации от COVID-19 25.06.2021, 23:162 «Акценты» Донецкого: Партийный старт, страсти по вакцинации и «Большие гастроли» 25.06.2021, 23:000 Еще 10 тротуаров отремонтируют в Великих Луках в этом году
25.06.2021, 22:430 Псковские спортсмены стали призерами чемпионата России по легкой атлетике 25.06.2021, 22:341 Николай Козловский рекомендовал великолучанам пройти вакцинацию от COVID-19 25.06.2021, 22:151 Выставка «Средневековый Псков» открылась в Доме ремесел 25.06.2021, 22:000 Молодежи предлагают добавить свои идеи в национальные проекты
25.06.2021, 21:422 В «Экопроме» рассказали о современных методах переработки вторсырья 25.06.2021, 21:256 Более 700 населенных пунктов в Псковской области остаются без электроснабжения из-за урагана 25.06.2021, 21:202 Обвинение завершило оглашать в суде материалы по делу Михаила Гавунаса 25.06.2021, 21:000 Федеральная трасса Великие Луки – Невель заблокирована на протяжении 15 км
25.06.2021, 20:521 Михаил Ведерников — молодежным активистам: Мы вместе — одна большая региональная команда 25.06.2021, 20:200 Крыша здания рухнула на автомобили в Великих Луках 25.06.2021, 20:100 Николай Козловский: В Великих Луках в усиленном режиме устраняют последствия урагана 25.06.2021, 20:090 Сбер изучил, на что тратит и копит молодежь
25.06.2021, 20:000 В Великих Луках в домах на Октябрьском проспекте отсутствуют электричество и вода 25.06.2021, 19:320 Ураганный ветер и гроза превратили в реки улицы Великих Лук. ВИДЕО 25.06.2021, 19:230 Молодежь в Псковской области чаще вступает в брак в возрасте 25-29 лет – Псковстат 25.06.2021, 19:000 Сбер изучил финансовые привычки представителей разных поколений
25.06.2021, 18:449 Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию 25.06.2021, 18:350 МТС Live организует бесплатный онлайн-фестиваль с артистами «Дикой мяты» 25.06.2021, 18:220 Псков присоединился к сбору молодежных идей в нацпроекты России 25.06.2021, 18:180 Руководитель ОЭЗ «Витебск»: Завод «Титан-Полимер» - это серьезные технологии и реальные рабочие места
25.06.2021, 18:170 Пассажирка получила переломы при столкновении автомобилей в Куньинском районе 25.06.2021, 18:110 Кто под красным знаменем? 25.06.2021, 18:005 Анастасия Повторейко: Каждый пятый ковид-пациент в псковской инфекционке в тяжелом состоянии 25.06.2021, 17:424 Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют в рамках нацпроекта
25.06.2021, 17:290 Помещения псковского детского центра «Ритм» перейдут в управление ГКЦ 25.06.2021, 17:160 Мужчина погиб в результате ДТП в Псковском районе 25.06.2021, 17:050 Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино 25.06.2021, 16:580 Шквалистый ветер и грозы ожидаются вечером в Псковской области
25.06.2021, 16:510 Стали известны лидеры списка ЛДПР на выборах в Госдуму 25.06.2021, 16:423 Привитым от коронавируса псковичам нужно носить маски - губернатор 25.06.2021, 16:360 Псковичи жалуются на траву по пояс в сквере на проспекте Энтузиастов 25.06.2021, 16:318 Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19
25.06.2021, 16:090 Жизнь в розовом цвете 25.06.2021, 16:080 Грозы и до 32 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 26 июня 25.06.2021, 16:032 «Не повод ходить в каске»: губернатор оценил вероятность заражения COVID-19 привитых псковичей 25.06.2021, 15:530 Омбудсмен рассказал, на что жалуется в СИЗО Артем Милушкин
25.06.2021, 15:511 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников 25.06.2021, 15:500 В Псковской области завершился водный поход, посвященный 800-летию Александра Невского 25.06.2021, 15:4033 Псковский губернатор об эпидситуации: Ближайшие недели будут крайне тяжелыми 25.06.2021, 15:293 Дмитрий Михайлов: После выборов КПРФ готова создать коалицию левых сил
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.