Общество

В Псковской области остаются отключенными от электроэнергии около 900 населенных пунктов

В связи с непрекращающимися ливневыми дождями с грозами в отдельных районах области энергетиками выявляются новые отключения электроэнергии у населения. В администрации Псковской области вновь состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области, сообщили Псковской тЛенте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По состоянию на 14.00 еще остаются отключенными от электроэнергии около 900 населенных пунктов.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» совместно с Управлением МЧС по Псковской области, АО «Оборонэнерго», Псковской дистанцией электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению (филиал ОАО «РЖД») проводят аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Осуществляется восстановление линий электропередач, ликвидация валов деревьев. Все социально значимые объекты обеспечены электроснабжением.

По прежнему к устранению последствий урагана привлечены более 100 бригад, в том числе из соседних регионов. Сегодня планируется заезд на территорию субъекта дополнительных бригад.

Ситуация находится на постоянном контроле у Администрации области.