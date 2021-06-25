Общество

29 июня Псковский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Николая Киянца

29 июня Псковский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца. Об этом сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Псковского городского суда. Уголовное дело поступило в суд 26 мая.

Бывший директор «Псковпассажиравтотранса» предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денег, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ налогов, сборов, пени и штрафа, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

По версии следствия, осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора – государственное предприятие Псковской области "Псковавтотранс", направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.

15 июня Псковский городской суд вынес приговор другому экс-руководителю ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александру Питиримову по точному такому же обвинению. Ему назначено наказание в виде штрафа, согласно статье 64 УК РФ, ниже нижнего предела - 250 тысяч рублей.