Общество

Псковские полицейские обеспечили бесперебойную работу важных социальных объектов на юге области

Псковские полицейские обеспечили бесперебойную работу важных социальных объектов на юге области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, минувшей ночью на территории Псковской области ураганный ветер оставил без электричества более 700 населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на юг региона.

В городе Великие Луки из-за сильного ветра вышла из строя кислородная станция COVID-центра. Сотрудники полиции обеспечили доставку и разгрузку кислородных баллонов для штатного функционирования медицинского учреждения.

От стихии пострадали несколько дошкольных учреждений, были перекрыты подъезды к детским оздоровительным лагерям и иным важным социальным объектам.

Силами полицейских обеспечена транспортная доступность и безопасность граждан. По предварительным данным, пострадавших среди несовершеннолетних отдыхающих нет.

Стражи порядка своими силами и с помощью других оперативных служб в течение всей ночи расчищали автодороги, оказывали помощь людям, чьи транспортные средства оказались повреждены поваленными деревьями.

В настоящее время восстановительные работы в нескольких районах области продолжаются.