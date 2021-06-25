Общество

Александр Козловский: Важно, чтобы к устранению последствий урагана подключились все

Великолукское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с городским Центром добровольчества сегодня, 26 июня, организовали субботник по борьбе с последствиями урагана. Стихия обрушилась на южную столицу региона вечером 25 июня. К мероприятию подключился депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Субботник был организован на территории мемориальной зоны – в парке, у Вечного огня и рядом с краеведческим музеем. Здесь при падении деревья оборвали провода линии электропередачи, повредили опоры освещения и скамейки. Также пострадала одна из стел Аллеи героев. Были завалены практически все тротуары. В связи с этим было решено на первом этапе расчистить пешеходные проходы.

На протяжении четырех часов великолучане наводили порядок в центральной части города – спиливали поваленные деревья, убирали их с тротуаров.

Александр Козловский отметил, что к субботнику присоединились все неравнодушные люди. «На борьбу с последствиями урагана вышли не только партийцы и волонтеры. К нам присоединились и прохожие: мы знакомились, разбирая завалы», – подчеркнул парламентарий и сообщил, что с последствиями стихии в Великих Луках борются и предприятия.

«Предприятия выделяют технику, формируют мобильные, которые работают по всему городу. Важно, чтобы сейчас к уборке города присоединились все. Так мы сможем в кратчайшие сроки восстановить всё и привести город в порядок», – заключил Александр Козловский.

Уучастие в субботнике приняли также заместитель главы города Сергей Агарев, а также депутаты Гордумы.