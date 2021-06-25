Общество

Опубликовано видео с внепланового субботника в Великих Луках

Опубликовано видео с внепланового субботника в Великих Луках, в ходе которого горожане устраняли последствия урагана. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале депутата Государственной Думы Александра Козловского.

«Активисты «Единой России», депутаты, волонтеры, спортсмены и все неравнодушные люди, которые сегодня оставили свои личные дела и присоединились к субботнику в Великих Луках, — спасибо вам. Вместе расчистили завалы на пешеходных проходах в мемориальной зоне города, у Вечного огня и рядом с краеведческим музеем. Предстоит еще много работы: город сильно пострадал от стихии», - говорится в сообщении.

К уборке Великих Лук подключились и предприятия: выделяют технику, формируют мобильные бригады, которые работают по всему городу.

«Важно, чтобы сейчас к борьбе с последствиями урагана присоединились все. Сейчас важен вклад каждого. Так мы сможем в кратчайшие сроки восстановить все и привести город в порядок», - написал Александр Козловский.