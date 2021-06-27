Общество

Почти 60 тысяч деревьев высадили в Псковской области

57 500 деревьев высадили в Псковской области в рамках нового проекта «Зеленая область». Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, к акции присоединились Псков, Великие Луки и 13 районов.

Так, в пятницу 1 тысячу елок высадили около озера Званское в Псковском районе. «Волонтеры вместе с благотворителем и главой сельского поселения не только посадили саженцы, но и благоустроили прилегающую рядом с озером территорию. В период летней жары за молодыми деревьями будут дополнительно ухаживать и поливать», - отметил глава региона.

«Благодарю всех причастных за поддержку нашей акции! Надеюсь, остальные районы тоже скоро к нам присоединятся!» - добавил Михаил Ведерников.