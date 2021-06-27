Названы рекомендации по применению «Спутника V» при беременности

Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности можно тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Это следует из обновленной инструкции к препарату.
«Отсутствует опыт клинического применения препарата "Гам-ковид-вак" при беременности. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат "Гам-ковид-вак" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода», - цитирует ТАСС содержание документа.
Отмечается, что применение этой вакцины в период грудного вскармливания противопоказано. «Клинические данные по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата "Гам-ковид-вак" в период грудного вскармливания противопоказано», - говорится в документе.