Общество

Александр Козловский: Молодежь Псковщины – это талантливые и думающие юноши и девушки

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил молодых жителей Псковской области с Днем молодежи, который отмечается сегодня, 27 июня.

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского в социальной сети «ВКонтакте»

«Молодежь Псковщины – это талантливые, инициативные, деятельные и думающие юноши и девушки, которые своим ежедневным трудом прославляют малую Родину, вносят неоценимый вклад в развитие родного региона, - отметил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - Мы верим в нашу молодежь и гордимся ее успехами в образовании и науке, творчестве и спорте. Активны наши ребята и в общественной деятельности: всегда помогают отвечать на новые вызовы времени! В очередной раз они это доказали в период пандемии. Примкнув к волонтерскому движению, они оказали и продолжают оказывать региону неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом».

Александр Козловский пожелал молодым людям счастья, здоровья и удачи. «Ставьте перед собой самые амбициозные цели и достигайте их! Верьте в себя и дерзайте. С праздником!» - добавил он.