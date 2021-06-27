Общество

Псковичам напомнили об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов

В Псковской области и соседних регионах отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей, а также в лесных массивах, возле водоемов и дорог.

«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю», - рассказали в ведомстве.

Если же заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, то следует опросить соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, необходимо без промедления проинформируйте полицию.

«Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждении, сразу же обратитесь в его администрацию, либо к дежурному», - отметили в пресс-службе.

Во всех перечисленных случаях:

нельзя вскрывать и передвигать находку;

нужно постараться выяснить, кому принадлежит данная вещь;

в случае отсутствия хозяина, сообщить об этом в полицию;

необходимо предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их покинуть прилегающую территорию;

дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используют сумки, пакеты, свертки, коробки и даже детские игрушки», - пояснили в ведомстве.

В ведомстве призвали родителей объяснить детям, что любой предмет, найденный на улице, в лесу или на берегу речки может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.

«И помните о главном – не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!» - добавили в пресс-службе.