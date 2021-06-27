Общество

Росгвардейцы охраняют общественный порядок в пострадавших от урагана районах Псковской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии охраняют общественный порядок в пострадавших от стихии районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В Псковской области ураганный ветер оставил без электричества более 900 населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на юг региона. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области в круглосуточном режиме осуществляют охрану общественного порядка в связи с неблагоприятными погодными условиями», - отметили в пресс-службе.

Одна из ключевых задач росгвардейцев - недопущение совершения противоправных действий в зоне отключения электроэнергии.

«В результате слаженной работы правоохранителей краж с объектов, охраняемых вневедомственной охраной регионального управления Росгвардии, на данный момент не допущено», - добавили в ведомстве.