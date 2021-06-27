Общество

Активная молодежь отметила праздник полетами над Псковским озером

Активная молодежь отметила праздник полетами над Псковским озером. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня, в День Молодежи, победители конкурса проектов "Территория Смыслов" совершили полеты вместе с командой авиацентра "Середка". Сертификаты на такое приключение получили все победители форума. Вместе с участниками полет совершила и Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил авиацентр за поддержку. «Уверен, ваш подарок запомнится ребятам надолго!» - отметил он.

«Поздравляю с Днем молодежи всех, у кого горят глаза, кто полон сил и энергии, кто готов трудиться на благо Псковской области! Вы определяете не только свою судьбу, но и будущее нашего региона и страны. Искренне желаю, чтобы каждый день приносил вам новые эмоции, впечатления и победы! С праздником, друзья!» - добавил губернатор.