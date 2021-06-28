Общество

Великолучан просят помочь убрать упавшие деревья на территории велоцентра

Необходима помощь в уборке упавших после урагана деревьев на территории велоцентра в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой о помощи! Если у вас есть бензопилы и просто желание и возможность помочь, то ждем вас с 8.00 28 июня на КПП велоцентра. Необходимо отпиливать ветки, суки, складировать все для дальнейшего вывоза», - отметили в пресс-службе.

Добавим, 27 июня на территории спортивного объекта работали волонтеры.