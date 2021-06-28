Общество

Вирусолог назвал вызвавшее новый всплеск COVID-19 в России свойство коронавируса

Зараженные коронавирусом люди стали выделять больше частиц вируса, что является одной из причин нового всплеска и тяжелой ситуации по COVID-19 в России и особенно в Москве. Такое свойство инфекции в интервью «Ленте.ру» назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения», — сказал специалист.

Он также отметил, что при условии интенсивного вакцинирования и аккуратного ношения масок россияне могут положить конец рекордному всплеску коронавируса всего за две-три недели. Это, однако, оптимистический прогноз. В противном случае «многим можно начинать присматривать себе больницу», уверен специалист.

С 27 июня в Псковской области введены новые ограничительные противовирусные мероприятия.Согласно указу, у заселяемого в пансионат, санаторий, гостиницу, дом отдыха, турбазу должен быть один из трех документов: документ о вакцинации либо тест ПЦР (выданный не ранее 3 дней до заезда), либо тест на антитела (отобранный не ранее 30 дней до заселения).

С 27 июня командирование за пределы области должно осуществляться работодателями при условии наличия у командируемого специалиста документа о вакцинации или теста на антитела, выданного не ранее чем за 30 дней до дня отъезда. Если у работника нет ни одного из указанных документов, то в течение трех календарных дней со дня его приезда необходимо обеспечить сдачу ПЦР-теста.