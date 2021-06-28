Общество

Больную бруцеллезом собаку выявили в Псковской области

Больную бруцеллезом собаку выявили специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики Псковской областной ветлаборатории. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ветлаборатории, специфические антитела к бруцеллезному антигену R-формы обнаружили при проведении иммуноферментного анализа в сыворотки крови.

«Бруцеллез собак – опасная зооантропонозная инфекция, которая, как правило, имеет хроническое течение и характеризуется поражением органов репродуктивной системы, - отметили в ветлаборатории. - Brucella canis может вызывать болезнь и у людей. Обычно симптомы начинают проявляться в течение двух недель после заражения (иногда – до 3 месяцев)».

Brucella canis может вызывать у собак выкидыши и эпидидимит, синдром «увядания» щенков. Иногда вызывает системные заболевания, остеомиелит, дискоспонделит и даже менингоэнцефалит.