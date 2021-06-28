Общество

Завод «Псков-Полимер» возобновил работу

Предприятие «Псков-Полимер» (бренд Nordman) возобновило производство, приостановленное на прошлой неделе из-за аномальной жары. Об этом сообщил директор предприятия, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня, 28 июня, "Псков-Полимер" возобновляет работу. Погода стабилизировалась, на улице +20 градусов, дождь. Всех приглашаю на работу. Никаких планов повышения производительности мы не вынашиваем, все работаем в обычном графике, без повышения интенсивности, без повышения производительности труда на рабочих местах. Мы просто изменим планы и уменьшим пропорционально нерабочим дням», - рассказал он.

Также Юрий Сорокин пригласил всех на вакцинацию от коронавируса. «Я вакцинировался в марте. Я живой и здоровый, поэтому приглашаю всех вакцинироваться. Надеюсь, это нам всем поможет. Всем удачи!» - добавил руководитель предприятия.