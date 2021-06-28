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Общество

Росгвардейцы приглашают псковичей вступить в свои ряды

28.06.2021 23:00|ПсковКомментариев: 1

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части и кинолога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Кандидатами на указанные рабочие места могут стать мужчины в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Военнослужащие пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием и проходят процедуру государственного страхования.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.

Теги: #Росгвардия #ОМОН #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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