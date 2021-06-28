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Общество

В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в июле

28.06.2021 11:40|ПсковКомментариев: 0

С 1 июля в России вступают в силу новые законы. Среди них — новые детские пособия, информирование о положенных льготах, запрет на второе гражданство для чиновников и многие другие нововведения второго месяца лета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госдумы.

1 июля

Новые детские пособия

Вступят в силу законы о новых выплатах, предложенные президентом России в послании:

  • на смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации;
  • появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Решение о новых выплатах, принятое президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новыми стандартами помощи гражданам. «Будет помощь государства, и женщина будет понимать, что она может ребенка оставить несмотря на проблемы, которые у нее есть. Потому что государство будет помогать. Это будет нашим стандартом оказания помощи в этой ситуации», - сказал он.

Запрет на второе гражданство госслужащих

Запрещается иметь второе гражданство или постоянный ВНЖ другой страны:

  • государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;
  • военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;
  • послам и полномочным представителям;
  • главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП;
  • губернаторам, региональным депутатам и др.

«Это крайне важно: чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Карта «Мир»

Обязанность по приему карт «Мир» распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее - 40 млн) рублей.

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года - до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года - до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты "Мир"», - отмечал ранее председатель Госдумы.

Граждан будут информировать о положенных льготах

Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.

Социальная реклама в интернете

Теперь социальная реклама в Сети должна составлять до 5 % площадей или времени.

Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.

Соцвыплаты на карту «Мир»

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир».

Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.

Государственный и муниципальный контроль

Закон разграничивает полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля. Это решение было принято в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторная гильотина».

Также основными принципами установления обязательных требований правовых актов становятся риск-ориентированный подход, правовая определенность, системность, открытость, предсказуемость и исполнимость.

Изменения в налоговом законодательстве

  • Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом;
  • налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной;
  • перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога;
  • вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет противостоять серому импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило правительство.

Использование контрольно-кассовой техники

Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять ККТ.

Переводы без открытия банковского счета

Резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Исключение — оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа. Указанные ограничения приема электронных средств платежа не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.

Возможности участников публичных слушаний расширят

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.

Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

Субсидии и компенсации на оплату ЖКХ

Теперь отказать в субсидии могут только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет.

Раньше ее предоставляли, если у гражданина не было задолженности в целом или при заключении соглашений по ее погашению.

Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг не придется предоставлять документы. Это облегчит жизнь гражданам.

Предустановленные отечественные приложения

Предустановленное ПО на гаджетах с выходом в интернет должно обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.

Одновременно вводятся штрафы за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Учет древесины

Определены виды древесины, которые подлежат учету. Не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр.

Есть исключения. В частности, эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Изменения в сфере сельского хозяйства

Один закон позволит заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера. Устанавливается размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.

Вторым законом вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Производство и оборот этилового спирта

Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдадут, если у претендента есть не погашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности превышают 3 тыс. рублей.

Валютные операции

Резиденты, проводящие в РФ валютные операции и получившие доступ к системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию об осуществлении такой деятельности.

Новые требования к МФО

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей.

Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставной капитал мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с рынка услуг.

10 июля

МФО и кредитные кооперативы

Микрофинансовая компания и кредитный кооператив обязаны иметь официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне ru или рф.

Кредитный кооператив обязан передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.

Теги: #Госдума #законы
Источник: Псковская Лента Новостей
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