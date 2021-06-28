Общество

ПЛН-ТВ: Как псковичи проведут отпуск?

В России лето традиционно называют сезоном отпусков. В это время одни предпочитают остаться дома или на даче, другие — поездить по России или побывать за границей. Мы решили узнать у псковичей, как они планируют провести свой отпуск.