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Общество

ПЛН-ТВ: Как псковичи проведут отпуск?

28.06.2021 14:23|ПсковКомментариев: 0

В России лето традиционно называют сезоном отпусков. В это время одни предпочитают остаться дома или на даче, другие — поездить по России или побывать за границей. Мы решили узнать у псковичей, как они планируют провести свой отпуск.

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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