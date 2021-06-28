Общество

«Постскриптум»: О параде выдвижения кандидатов и погодном форс-мажоре. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 28 июня.

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