«Постскриптум»: О параде выдвижения кандидатов и погодном форс-мажоре. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 28 июня.
Ключевые темы выпуска:
На минувшей неделе состоялся «парад выдвижений кандидатов»: практически все партии определились с кандидатами на выборы в Государственную думу и Псковское областное Собрание депутатов в сентябре.
На прошлой неделе в регион пришла аномальная жара. А в конце недели юг области оказался в условиях природного катаклизма. Как регион пережил погодный форс-мажор?
Темой недели стала вакцинация. Как достичь коллективного иммунитета? Активно обсуждается вопрос обязательной вакцинации. Люди, ожидаемо, разделились на ярых сторонников и противников принудительной вакцинации...
Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
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