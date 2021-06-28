Общество

Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации работников

В Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве, передает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Никакая позиция не сформулирована. Вы правильно отметили, что было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб», - ответил Песков на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля по поводу обращения президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с предложением ввести в стране обязательную вакцинацию.

Текст совместного обращения РСПП и Федерации независимых профсоюзов России ранее размещался на официальном сайте ФНПР. В обращении обе стороны просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.