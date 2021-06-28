Общество

Количество осадков выше нормы прогнозируют в Псковской области в июле

Количество осадков выше нормы прогнозируют в Псковской области в июле. Как сообщают в Псковском гидрометцентре, ожидается влияние на погоду атлантических теплых и влажных циклонов, а месячная сумма осадков составит от 100 до 140% от нормы.

Эксперты также отмечают высокую вероятность гроз с порывистым ветром от 15 до 18 метров в секунду. Среднемесячную температуру воздуха прогнозируют в пределах нормы.

Преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от +21 до +26 °C, в отдельные периоды воздух может прогреваться до 27-29 °C. Преобладающие ночные температуры ожидают в диапазоне от +13 до +18 °C.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируют в пределах нормы для летнего периода, при сильных грозовых дождях возможны случаи подтопления населенных пунктов и территорий дождевыми водами.

При прохождении грозовых фронтов существует вероятность поражения людей разрядами атмосферного электричества (молниями), а при сильных порывах ветра возможно падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций на людей и автотранспорт.