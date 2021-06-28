Общество

Псковский Красный крест подвел итоги работы «Волонтерского десанта»

Итоговая встреча-семинар добровольцев-участников социального проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей» и обсуждение работы «Волонтерского десанта» состоялись в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского отделения российского отделения Красного креста.

Организаторы встречи рассказали о результатах социального проекта и о больших возможностях участия добровольцев в профилактической работе. Так, например, опыт проведения выездной работы «Волонтерского десанта» продемонстрировал востребованность подобной профилактической формы работы среди молодежи и получил высокую оценку работы добровольцев со стороны участников встреч, отметили в пресс-службе псковского отделения РКК.

Участники проектов и добровольцы отметили, что среди основных мероприятий социального проекта были такие направления, как развитие системы профилактической работы и пропаганда безвозмездного донорства. Они включали в себя различные формы и методы работы.

Одной из таких форм стало проведение «Велоквеста» в городе Пустошка и спортивного конкурса «Стиль моей жизни – спорт», а также встречи с почетными донорами региона. По словам организаторов, подобные встречи создают необходимые условия для стимулирования реализации в образовательных организациях региона системных мероприятий, направленных на пропаганду безвозмездного донорства и развития добровольчества.

Еще одной из важных форм стало проведение «Волонтерским десантом» профилактических лекций о туберкулезе среди подростков в образовательных организациях. Подобные лекции побуждают к развитию в образовательных организациях региона системных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику туберкулеза. Особенно важным моментом в конкурсе стала возможность тиражирования лучших работ, подчеркнули в пресс-службе псковского отделения РКК.

По итогам рабочей встречи лучшие волонтеры и почетные доноры получили в награду ценные подарки и благодарственные письма.

Социальные проекты «ЗОЖ открывает мир возможностей» и «Я твой донор!» стали одними из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области в 2020 году и завершится в июне этого года, напомнили в пресс-службе псковского отделения РКК.