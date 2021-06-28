Общество

Псковские полицейские напомнили детям об опасностях игры на дороге

Псковские полицейские встретились с юными горожанами и их родителями в рамках всероссийской акции «Безопасность детства — 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Цель данной акции - профилактика чрезвычайных происшествий с представителями подрастающего поколения в летний период. Сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую встречу с маленькими участниками дорожного движения, а также их родителями в районе улицы Юбилейной областного центра.

Стражи порядка рассказали своим подопечным об опасностях, которые могут подстерегать их во время активных игр на дворовой территории. Одна из них – проезжающий мимо автотранспорт. А взрослым напомнили об ответственности за обеспечение безопасности детей на дороге.