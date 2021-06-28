Пункт вакцинации в псковском «Акваполисе» переместился на цокольный этаж

Пункт вакцинации в торговом комплексе «Акваполис» переместился со второго этажа на подземную парковку на цокольном этаже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской поликлинике.
Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в торговых комплексах «Акваполис», «Империал», ежедневно с 10.00 до 20.00. Кроме того, привиться можно на стоянке возле магазина «Леруа Мерлен» ежедневно с 10.00 до 15.00.
При себе необходимо иметь паспорт и полис. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.
Также продолжается вакцинация в подразделениях поликлиники
Телефон для справок: 299-028.
Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения. Подробная информация по телефону 53-49-42 (приемная главного врача).