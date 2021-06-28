Общество

Пункт вакцинации в псковском «Акваполисе» переместился на цокольный этаж

Пункт вакцинации в торговом комплексе «Акваполис» переместился со второго этажа на подземную парковку на цокольном этаже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской поликлинике.

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в торговых комплексах «Акваполис», «Империал», ежедневно с 10.00 до 20.00. Кроме того, привиться можно на стоянке возле магазина «Леруа Мерлен» ежедневно с 10.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт и полис. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

Также продолжается вакцинация в подразделениях поликлиники

Поликлиника №1 – ул. Кузнецкая, д. 19,

Поликлиника №2 – ул. Коммунальная, д.23,

Поликлиника №3 – ул. Индустриальная, д.8

Телефон для справок: 299-028.

Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения. Подробная информация по телефону 53-49-42 (приемная главного врача).