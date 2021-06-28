Общество

В России на новые пособия беременным и родителям выделили более 46 мдрд рублей

Кабмин РФ выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

«Свыше 46,6 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Спецвыплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности до рождения ребенка и находящимся в трудной ситуации, будут составлять порядка 6,3 тысячи рублей (половина прожиточного минимума по региону). В текущем году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин, на это будут выделены 10 миллиардов рублей.

«Специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет около 5,5 тысяч рублей в месяц», - добавляется в сообщении правительства.

До конца текущего года выплату будут получать одинокие родители более чем миллиона детей. На это будут выделены более 36 миллиардов рублей.

Председатель правительства поручил министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты.