Общество

Александр Ножка возглавил региональную общественную организацию «Дети войны»

Секретарь Псковского ОК КПРФ Александр Ножка возглавил региональную общественную организацию «Дети войны». Об этом сообщается в телеграм-канале Псковского регионального отделения партии КПРФ.

Фото: телеграм-канал Псковского регионального отделения партии КПРФ

24 июня прошла конференция Псковской региональной общественной организации «Дети войны». Председатель правления ПРОО «Дети войны» Анатолий Копосов принял решение сложить полномочия.

Нового председателя определили путем голосования. Коммунисты пожелали ему «стойкости и мужества в борьбе за права детей войны, а также плодотворной работы на этой должности».