Общество

Представительство союза коллекционеров появилось в Псковской области

Представительство союза коллекционеров появилось в Псковской области. Его возглавил председатель Псковского областного регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Станислава Осовского

В своих соцсетях Станислав Осовский выложил фото с президентом Союза коллекционеров России Валерием Архиповым. «На фото запечатлен торжественный момент: теперь я официально председатель Союза коллекционеров России по Псковской области», - написал он.

По его словам, в данной сфере достаточно много недочетов. «На их решение мы теперь будем стремительно влиять», - добавил Станислав Осовский.