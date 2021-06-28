Общество

Юные псковичи поставили спектакль о подростках «Рэггеди Энн»

Премьера спектакля о подростках «Рэггеди Энн» по пьесе Уильяма Гибсона состоялась в центре образования «Псковский педагогический комплекс». Мероприятие прошло в рамках проекта «Ради жизни» организации «Дети – наше будущее», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Постановку представили артисты детского образцового театра «Бенефис» и творческих мастерских «Дети – наше будущее». По словам организаторов мероприятия, спектакль вызывает юных зрителей на серьезный разговор о жизни и смерти, одиночестве, настоящей дружбе и самопожертвовании.

«Пьеса напоминает родителям, как важно для ребенка чувствовать себя нужным и любимым, и учит детей храбрости и сочувствию, послужив для них отличной прививкой от подросткового цинизма», - отметили в центре.