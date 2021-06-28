Общество

Митрополит Тихон предложил «персонифицировать» День России

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) предложил каждый День России посвящать памятным датам российской истории или историческим личностям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вышли с предложением: если уж у нас есть День России – это непростая дата, но она уже вошла в наш обиход и в нашу историю, – персонифицировать эту дату. В нынешнем году 800 лет святому князю Александру Невскому, на будущий год – 350 лет со дня рождения Петра I. И каждый год мы можем найти или какую-то великую личность, к которой может по праву быть приковано внимание всей общественности нашей страны, мы можем исследовать, узнать как можно больше об этом человеке или найти какое-то событие», - сообщил митрополит на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвященной выставке «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского» в Новой Третьяковке.

Он отметил, что по имеющейся у него информации, такой вопрос рассматривается. «Мы с Зельфирой Исмагиловной (Трегуловой, директором Третьяковской галереи – ред.) и с другими российскими музеями, думаю, будем обсуждать и тему Петра I, и его периода, может быть, более расширенно», - добавил архиерей.

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В 1992 году Верховный совет Российской Федерации издал постановление о присвоении дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации статуса праздничного (нерабочего) дня.