Общество

В России возраст приобретения охотничьего оружия повысили до 21 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», - говорилось в тексте поправок к закону «Об оружии».

Исключение делается для лиц, прошедших или проходящих военную службу или же службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия разрешается оставить и для коренных малочисленных народов РФ.

Ранее установленный минимальный порог в 21 год фигурировал только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения. Также лицензия на приобретение оружия не выдавалась, в частности, гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.

В свою очередь, подписанный закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.

Помимо этого, отдельно прописывается, что лицензия на оружие не будет выдаваться гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость «за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия», «за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма». Также лицензия на оружие не будет выдаваться тем, кто имеет «снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)».

Вводится и временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики. Данная мера будет действовать «до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию». То же временное ограничение относится и к нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.

Кроме того, законом устанавливается новое положение, по которому лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.

Также документом вносятся изменения в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запрещается распространение «сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств».