Общество

55 сотрудников городской администрации устраняли последствия урагана в Великих Луках

55 сотрудников городской администрации устраняли последствия урагана в Великих Луках 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в уборке городских территорий от поваленных деревьев и веток наряду с работниками коммунальных служб участвовали сотрудники муниципальных организаций, городских предприятий и великолукских заводов.

Свою помощь транспортом, спецтехникой и оборудованием оказали: Великолукский завод «Транснефтемаш», ЗАО «ЗЭТО», Великолукский мясокомбинат, ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод», АО «ОЗ «Микрон», АО «Великолукский мебельный комбинат», ООО «Строительная Компания «Стройинвест», завод «ЖБИ-2», ООО «Энергомонтаж», ООО «СМУ-44», ООО «Кабельсервис», железнодорожная станция «Великие Луки», великолукский аэропорт, магазин «СтройСам», ВГСХА, МУП «ДСУ», ИП Пахарев и Николай Королев, другие неравнодушные великолучане.

«Искренне благодарим всех, кто, несмотря на непогоду, помогал приводить город в порядок. Совместными усилиями мы сможем вернуть Великим Лукам прежний вид», - добавили в администрации.