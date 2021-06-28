Общество

Еще 115 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 115 человек заразились коронавирусом в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 39 616 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки от коронавируса избавились 11 пациентов, всего – 33 239. Скончался 461 человек.

«Тяжелая эпидситуация в Псковской области обязывает каждого из нас отвечать на вызов пандемии, помогать нашим врачам и защищать здоровье близких, - отметил глава региона. – Единственный эффективный способ это сделать – вакцинация. В Псковской области уже более 77 тысяч человек приняли решение бороться с ковидом и сделать прививку. Благодарю каждого из вас!».

Кроме того, в регионе провели 1 040 тестов на коронавирус, всего – 416 343.